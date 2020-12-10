محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، إن فريقه يمتلك لاعبين كبارًا وسينافسون على الدوري هذا الموسم حتى نهايته.
وأضاف باتشيكو، خلال حواره بقناة الزمالك: "لو كنت أدرب الفريق لما كان الفارق 20 نقطة مع الأهلي في الدوري مع احترامي لكل المدربين، لدينا لاعبون كبار وسننافس على الدوري حتى النهاية".
وتابع مدرب الزمالك: "كنت سعيدًا أن اللاعبين الذين كانوا معنا في نهاية الموسم معنا في الموسم المقبل"، مشيراً إلى أن فريقه خسر مباريات في الموسم الماضي بسبب التحكيم.
واسترسل باتشيكو: "من خبرتي في مصر، الدوري الذي يفوز به الزمالك يساوي 5 دوريات من التي يحصل عليها الأهلي فهو لا يُعاني من الأخطاء مثلنا، وأتمنى ألا نضر من الـ(VAR)، وأن يكون الحكام عادلين".
وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بالإشارة إلى أن المحترف المغربي في صفوف فريقه أشرف بنشرقي كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا، ولكن لم تُحتسب.
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو: دوري الزمالك بـ(5) للأهلي.. وبنشرقي استحق ركلة جزاء في نهائي أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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