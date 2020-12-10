شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسن الشاذلى يقود الترسانة للفوز علي الزمالك 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الراحل حسن الشاذلى، رمز الترسانة الأسبق، فريقه لتحقيق فوز تاريخي علي فريق الزمالك 2/1 بعدما أحرز هدفا رائعا فى موسم 74-75.

أحرز الشاذلى لقب هداف الدورى 4 مرات فى تاريخه، ويعد صاحب أكبر نسبة تهديف فى المسابقة الدورى، حيث أحرز 34 هدفًا موسم 74/75 .

ساهم الشاذلى فى حصول الترسانة على بطولة الدورى موسم 1962/1963، وساهم فى حصول الشواكيش على بطولة كأس مصر عامى 1965 و1967.

من ناحية أخرى أكد أحمد مصطفي نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء في الزمالك ، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أخبره خلالها باعتذاره عن التواجد في اللجنة بسبب اعتراضه علي وجود فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق في لجنة الكرة بالنادى.

وقال أحمد مصطفي في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " : ارفض انا وفهمي عمر ومحمد عامر تواجد فاروق جعفر في لجنة الكرة ، وابلغنا وزير الرياضة باعتراضنا واننا لا نقبل العمل في ظل وجود فاروق جعفر في النادي، مضيفا انه اشتكي أيضا من تجاهل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ولجنة الكرة ، أعضاء لجنة الحكماء في أي قرار يخص النادي ، ولا يتم مشورتهم في أي أمور تخص النادي او فريق الكرة.

وأضاف احمد مصطفي أن وزير الرياضة تجاهل الرد علي اتصالاته خلال الأيام الماضية لحسم الامر سواء قبول الاعتذار او الاستمرار في عملهم مع تعديل الأوضاع بين اللجنة واللجان الأخرى داخل الزمالك.