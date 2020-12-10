شكرا لقرائتكم البرتغالى باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاولون في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، من الاستقرار على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل فى افتتاح مباريات الزمالك بالدورى.

وسيدفع باتشيكو بمحمد أبو جبل فى حراسة المرمي، امامه الرباعى حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى واحمد فتوح، وفى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، امامهما الثلاثى اشرف بن شرقى وحميد أحداد واحمد سيد زيزو، وفى الهجوم مصطفى محمد.

من ناحية أخرى يخضع محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق لبرنامج تأهيل مكثف بناءا على طلب البرتغالى باتشيكو الذى طلب من الجهاز الطبى ضرورة تجهيز عبد الشافى خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق له مع انطلاقة الموسم الجديد.

من ناحية أخرى اقتربت مباراتى الزمالك وفريق الغزالة التشادى فى دورى ابطال أفريقيا من اقامتهما فى مصر، حيث يعانى فريق الغزالة من أزمة مالية تمنعه من استضافة الزمالك، لذا فان مسئولى الزمالك توصلوا لاتفاق مع مسئولى الفريق التشادى على خوض المباراتين فى مصر، وسيتم اخطار الاتحاد الافريقى " كاف " لاعتماد مكان وموعد المباراتين رسميا خلال ساعات.

فى سياق مختلف وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران أمس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفنى اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال المران، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغنى بشكل طبيعى مع زملائه اليوم، فى التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفنى للفريق، وظهر اللاعب بشكل قوى وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.