تفاصيل أزمة باتشيكو ولجنة الكرة بالزمالك بسبب أحمد الشيخ





تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، عن فشل صفقة إتمام أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف باتشيكو، خلال ظهوره لأول مرة على قناة النادي في ضيافة كل من خالد الغندور وطارق يحيى، أن أحمد الشيخ لديه إمكانيات هائلة، لذلك أوصى لجنة التعاقدات بالتعاقد معه، و”لكن لا أعرف لماذا فشل إتمام الصفقة؟”.

وواصل باتشيكو، قائلا: “الغريب أن لجنة الكرة سألتني هل ترغب في ضم اللاعب؟ فإن لم يكن هناك إمكانية لضمه لماذا تم أخذ رأيي؟”.

واستطرد “أحمد الشيخ كان يمكنني الاستفادة به في أكثر من مركز، فهو لديه إمكانيات وقدرات فنية في لعب الكرة الثابتة وإجادة مركز صناعة الألعاب”.

وكانت لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس، أوصت بعدم التعاقد مع اللاعب “احتراما لقيم ومبادئ النادي”.

ويستعد الفريق لانطلاق مباريات الموسم الجديد والتي يستهلها الزمالك بمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، بالجولة الأولى من البطولة.