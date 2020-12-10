شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقر على تشكيل مواجهة المقاولون العرب .. وبرنامج مكثف لمحمد عبد الشافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك ، علي ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل في افتتاح مباريات الزمالك بالدورى ، حيث سيدفع باتشيكو بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني واحمد فتوح ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي وحميد أحداد واحمد سيد زيزو ، وفي الهجوم مصطفي محمد.

من ناحية أخرى يخضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لبرنامج تأهيل مكثف بناءا علي طلب البرتغالي باتشيكو الذي طلب من الجهاز الطبي ضرورة تجهيز عبد الشافي خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق له مع انطلاقة الموسم الجديد.

من ناحية أخرى اقتربت مباراتي الزمالك وفريق الغزالة التشادي في دوري ابطال أفريقيا من اقامتهما في مصر ، حيث يعاني فريق الغزالة من أزمة مالية تمنعه من استضافة الزمالك، لذا فان مسئولي الزمالك توصلوا لاتفاق مع مسئولي الفريق التشادي علي خوض المباراتين في مصر، وسيتم اخطار الاتحاد الافريقي " كاف " لاعتماد مكان وموعد المباراتين رسميا خلال ساعات.

في سياق مختلف وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران أمس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال المران ، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغني بشكل طبيعي مع زملائه اليوم ، في التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفني للفريق، وظهر اللاعب بشكل قوي وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.