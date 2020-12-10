شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل باولو روسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي منذ قليل نجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم باولو روسي، عن عمر يناهز 64 عامًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان نقلًا عن قناة التلفزيون الإيطالية RAI Sport.

يعتبر باولو روسي أحد أساطير كرة القدم الإيطالية، وواحدا من أفضل 100 لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية، ولد سنة 1956في براتو، وبدأ مع نادي كومي، وكان أول استدعاء له مع المنتخب الإيطالي في عام 1978.

اختير كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم في عام 1982 التي أقيمت في إسبانيا، وحقق بها لقب هداف البطولة بـ6 أهداف، وفاز أيضا بلقب أفضل لاعب في العالم في نفس العام، حيث كان سببا في فوز إيطاليا بكأس العالم.

لعب لعدة أندية في إيطاليا ولم يخرج منها، حيث لعب لأندية فيتشينزا ويوفنتوس وميلان، وعندما كان في اليوفنتوس لعب بجانب ميشيل بلاتيني وأنطونيو كابريني وغيرهم.

بجانب تحقيقه بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، فقد حقق مع اليوفنتوس العديد من البطولات، منها الدوري الإيطالي والأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وقد اختير واحدًا من أفضل 50 لاعب في تاريخ كرة القدم الأوروبية، بالإضافة إلى نجم الكرة العالمية «بيليه»، الذي اختاره ضمن 125 لاعب من عظماء كرة قدم على مستوى العالم.