شكرا لقرائتكم بيراميدز يخضع لتحاليل "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة الاتحاد في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم، الخميس، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاختبار "رابيد تيست" للكشف المبكر عن فيروس كورونا، استعدادا لخوض أول مباراة فى الدورى أمام نادى الاتحاد السكندري.

ويحل الاتحاد السكندرى ضيفا على نادى بيراميدز فى الخامسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، فى الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

شدد هانى سعيد المدير الرياضى على أن لاعبى بيراميدز سيخضعون لاختبار "رابيد تيست" استعدادا لأول مباراة فى الواحدة ظهر غد الخميس بملعب النادي، طبقا للبرتوكول الطبى الذى وضعه اتحاد الكرة للأندية المشاركة بالدوري.

وفى وقت سابق، عبر هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز عن رضاه التام بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، بشأن إيقاف نجم الفريق إبراهيم حسن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة فى تحليله خلال مباراة حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصدر كاف قرارًا بإيقاف لاعب بيراميدز لمدة 24 شهرًا منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة محظورة، وحال وجود أى حالة مجددًا تخص اللاعب خلال مدة العامين يتم تفعيل العقوبة.

أوضح هانى سعيد أن قرار الاتحاد الأفريقى أكد قناعة نادى بيراميدز التامة بتوفر حسن النية عند اللاعب بتناوله أدوية علاجية بها أحد المواد المحظورة بغير قصد منه دون الرجوع لطبيب فريق الكرة، وهو ما تفهمته المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وقبلت تظلم اللاعب والنادى فى الجلسة التى تمت بواسطة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وأشار إلى أن النادى منذ اللحظة الأولى وأعلن مساندته للاعبه الذى يتمتع بخلق رائع ويجتهد فى المباريات والتدريبات لقناعته بأن ما حدث مجرد خطأ غير مقصود والنادى سانده ودعمه وكلف محاميا سويسرا بمتابعة القضية حتى صدر القرار الذى فى فحواه براءة للاعب.