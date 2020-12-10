شكرا لقرائتكم صفقة الإسماعيلى الجديدة تبدأ التأهيل للتعافى من إصابة تمزق العضلة الخلفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الخميس أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة تمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى أحد التدريبات وسوف تبعده عن المشاركة مع الدراويش أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة الاولى لمسابقة الدورى والمقرر لها عصر الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وقال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أحمد مصطفى جناح وصانع ألعاب الفريق تأكد غيابه عن مواجهة المصرى البورسعيدى فى أول جولات مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف طبيب الفريق: "الوافد الجديد يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية ويحتاج لأسبوع على أقل تقدير قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية”.

وتابع: "إبراهيم أبو اليزيد لن يلحق المباراة أيضًا فى ظل عدم اكتمال شفائه ولايزال يخوض برنامج تأهيلى مكثف".

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .