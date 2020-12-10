شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يهزم سالزبورج ويتأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل أتلتيكو مدريد إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أداء فعال شهد هدفا رائعا من يانيك كاراسكو في الفوز 2-صفر على مضيفه سالزبورج النمساوي في المجموعة الأولى اليوم الأربعاء.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني في المجموعة بتسع نقاط من ست مباريات، متأخرا بسبع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي ضمن تأهله قبل أسبوعين وفاز 2-صفر على ضيفه لوكوموتيف موسكو.

وأنهى سالزبورج مبارياته في المركز الثالث بأربع نقاط وسينتقل إلى دور 32 للدوري الأوروبي بعد فترة التوقف الشتوية، بينما يتذيل لوكوموتيف الترتيب وانتهى موسمه الأوروبي.

وأهدر سالزبورج عدة فرص وسدد ميرجيم بريشا في القائم بعد دقيقتين قبل أن يمنح المدافع ماريو هيرموسو التقدم للفريق الضيف عكس مجريات اللعب في الدقيقة 39.

وأرسل كاراسكو تمريرة عرضية من ركلة حرة اصطدمت بكتف هيرموسو وذهبت في الزاوية البعيدة لمرمى تسيسان ستانكوفيتش حارس سالزبورج.

وأضاع دومينيك سزوبوزلاي فرصة إدراك التعادل لصاحب الأرض في بداية الشوط الثاني كما رد إطار المرمى محاولة من إنوك مويبو في الدقيقة 77 قبل أن يُعاقب سالزبورج على إضاعة الفرص.

وجاء هدف أتليتيكو الثاني بفضل مهارة البديل أنخيل كوريا إذ انطلق في الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية متقنة إلى كاراسكو الذي سددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

وكال دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو المديح لفريقه وخاصة كاراسكو.

وقال:«كنا نعرف أنها لن تكون مباراة سهلة لأن سالزبورج يلعب بحماس».

وأضاف: «كاراسكو كان مذهلا في الشوط الثاني ويجب عليه مواصلة اللعب بهذا الأسلوب لأن بهذا المستوى فهو لاعب مختلف ومهم للفريق».