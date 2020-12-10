المقاولون العرب: لم يتم إخطارنا بملعب مباراة الزمالك حتى الأن

أكد نادي المقاولون العرب، عدم وصول خطاب رسمي حتى الأن من اتحاد الكرة بشأن ملعب المباراة أمام الزمالك في مباراته الأولى بالدوري الممتاز.

أضاف نادي المقاولون بأن النادي في انتظار وصول خطاب رسمي يفيد بملعب

المباراة، بعد رفض الأمن، خوض مباراته على ملعبه بالجبل الأخضر، وسط الأنباء التي تشير لإستضافة ملعب السويس للمباراة.

وينتظر النادي خطاب اتحاد الكرة لمعرفة ملعب المباراة بشكل

رسمي. ويواصل المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة الأبيض ، ويدرس الجهاز الفني بقيادة النحاس ، الزمالك بالفيديو للوقوف على نقاط القوة والضعف لديهم.

ويأمل ذئاب الجبل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، في بداية الدوري، مؤكدين بأن مباراة قوية وصعبة أمام خصم قوي مثل الزمالك.