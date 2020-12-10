رؤوف جاسر: مرتضى "شوه" الزمالك.. هدم مسجدين وصرف مليار و400 مليون جنيه على التدعيمات

أكد رؤوف جاسر، رئيس الزمالك الأسبق، أن مرتضى منصور يسلك طريقة "الزن على الودان" من خلال ترديد مجموعة أقاويل حتى يصدقها الجمهور.
وقال جاسر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر قناة صدى البلد: "مرتضى منصور "شوه" نادي الزمالك وهدم به العديد من المباني، كما هدم "مسجدين" داخل الزمالك حتى ينشئهما من جديد ويصبحا باسمه
وأكمل: "مرتضى منصور أقنع كمال درويش بخوض الانتخابات في 2014 لتفتيت الأصوات، صرف مليار و400 مليون جنيه على الصفقات في الزمالك منهم لاعبين لم تشارك سوى 3 دقائق.
وأتم: الإنجاز يقاس بالمصروفات، الجمهور يريد البطولات لكن استمراره يجب أن يقاس بحجم ما ينفقه.
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