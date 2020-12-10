وأخيرًا..أحمد رمضان بيكهام ينتظم في تدريبات الاهلي

انتظم أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق الأهلي المصري لكرة القدم في تدريبات الكرة اليوم الأربعاء للمرة الأولى، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان اللاعب، الذي عاد لصفوف الأهلي من جديد قادما من فريق وادي دجلة، خضع لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية، وأجرى مسحة طبية مؤخرًا جاءت نتيجتها سلبية.

شهد مران الأهلي انتظام الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بعد تعافيهما من الإصابة، حيث تخلص الأول من آلام في أصبع قدمه، في حين بدأ طاهر المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن منحه الجهاز الطبي راحة سلبية أمس الثلاثاء، بسبب جرح الرأس الذي تعرض له خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم الجمعة الماضي.

يستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري بمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد القادم في الجولة الأولى للمسابقة، حيث يتطلع الفريق الأحمر لمواصلة سلسلة تتويجاته بعدما حصل على الثلاثية التاريخية (الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا) في الموسم الماضي.