مدافع ليدز يونايتد “كوخ” يغيب عن الملاعب 3 أشهر

خضع الألماني روبن كوخ مدافع فريق ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لعملية جراحية في ركبته، اليوم الأربعاءء، حيث بات من المرجح غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وتعرض اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 24 عامًا للإصابة في المباراة الأفتتاحية لفريقه بالموسم، قبل أن تتفاقم الإصابة في المباراة التي خسرها ليدز أمام تشيلسي مطلع الاسبوع الجاري.

وقال مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد اليوم الأربعاء: “الجراحة تمت بشكل جيد ومدة غيابه تعتمد على قدرته على التعافي، لكنه من المرجح أن يغيب لمدة ثلاثة أشهر”

وأضاف: “من المؤسف غيابه طول هذه المدة، لكن خلال سير أحداث الموسم فمن الطبيعي أن تحدث إصابات من هذا القبيل لأي فريق”.

ويحتل ليدز يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بعد خوضه 11 مباراة.