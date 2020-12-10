ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ إلى ثمن نهائي 

ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ يحجزان بطاقتي المجموعة الثانية إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



تغلب ريال مدريد الاسباني على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر لكنهما بلغا سويًا الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأن المباراة الثانية في هذه المجموعة الثانية بين إنتر الإيطالي وشاختار دانيتسك الأوكراني انتهت بتعادلهما سلبًا الأربعاء.



وتصدر بطل إسبانيا المجموعة برصيد 10 نقاط أمام مونشنغلادباخ (8 نقاط) الذي تفوق بفارق المواجهتين المباشرتين على شاختار (8 نقاط أيضاً) الذي سينتقل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما ودّع إنتر كليًا المسابقات القارية باكتفائه بست نقاط.



وكان الفرنسي كريم بنزيمة بطل المباراة الأولى بتسجيله هدفيها بكرتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و32 ليبعد الضغوط عن مواطنه ومدرب الفريق زين الدين زيدان.



ولم تكن بداية الفريق الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (13 مرة) مثالية في هذه المسابقة لأنه سقط على أرضه أمام شاختار 2-3، ثم مجددا أمامه صفر-2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة وبالتالي كان مطالبًا بالفوز لكي ينضم إلى نخبة الأندية المتأهلة.



وعاد قائد ريال المؤثر سيرخيو راموس إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه لإصابة بتمزق في فخذه تعرض له خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده إسبانيا على ألمانيا بسداسية نظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وخاض بنزيمة مباراته الرقم 527 في صفوف ريال مدريد في مختلف المسابقات بحسب موقع أوبتا للاحصاءات، ليعادل بالتالي الرقم القياسي المسجل بإسم البرازيلي روبرتو كارلوس كأكثر اللاعبين الأجانب دفاعًا عن ألوان الفريق الملكي.



وافتتح بنزيمة التسجيل لريال مدريد بكرة رأسية مستغلا تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز (9).



وسنحت فرصة ذهبية لمونشنغلادباخ لإدراك التعادل عندما انفرد الفرنسي الحسن بليا بحارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا فرفع الكرة من فوقه لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر (23).



وقام البرازيلي رودريغو بمجهود فردي على الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة عرضية داخل المنطق تابعها بنزيمة مجددا برأسه داخل الشباك الألمانية رافعا رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم في المسابقة القارية (32).



وألغى الحكم هدفًا لريال مدريد للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بداعي تسلل البرازيلي فينيسيوس جونيور (42).



وهدأ إيقاع المباراة في الشوط الثاني لا سيما من قبل ريال مدريد لكن على رغم من ذلك، كانت الفرص الأخطر لأصحاب الأرض عبر رأسية جديدة لبنزيمة بين يدي الحارس السويسري يان سومر (52) وتسديدة قوية للألماني توني كروس تصدى لها سومر أيضا (63).



وتدخل سومر ببراعة لإنقاذ مرماه من كرة رأسية لراموس (69)، ثم حرم القائم بنزيمة من تسجيل الهاتريك (73).

المصدر: فرانس برس