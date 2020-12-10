شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. إنتر يخرج من دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء بعد تعادله بدون أهداف على أرضه مع شاختار دونيتسك الذي خرج من البطولة أيضا.

وهز لاوتارو مارتينيز العارضة في الدقيقة السابعة من المباراة التي جرت في المجموعة الثانية لكن إنتر لم يصنع العديد من الفرص بعد ذلك رغم استحواذه على الكرة في استاد سان سيرو.

وأنهى شاختار المجموعة متساويا مع بروسيا مونشنجلادباخ ولكل منهما ثماني نقاط لكن الفريق الألماني، الذي خسر 2-صفر أمام ريال مدريد، تفوق في المواجهات المباشرة ليحتل الفريق الأوكراني المركز الثالث وينتقل إلى الدوري الأوروبي.

واحتل إنتر، الذي كان سيتأهل إذا انتصر، المركز الأخير في المجموعة بست نقاط بعد تعادله في ثلاث من مبارياته الست. وفاز ريال مدريد بصدارة المجموعة بعشر نقاط.

وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر «هناك الكثير من الندم، لكن لا أشعر بأي افتقار للرغبة والهزيمة أو التركيز. افتقرنا لهدف. إذا لم تسجل فلن تفوز».

وكان إنتر، الذي سحق شاختار 5-صفر في قبل نهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي في أغسطس، بحاجة للفوز للتأهل إذا لم تنته مباراة ريال مدريد ضد مونشنجلادباخ بالتعادل.

وكاد مارتينيز أن يمهد الطريق أمام فوز إنتر لكن تسديدته ارتدت من العارضة بعد تمريرة نيكولو باريلا العرضية.

وبعد ذلك حصل إنتر على ركلتين ركنيتين واعتمد على التسديدات بعيدة المدى لكنها لم تكن مشكلة للحارس أناتوليل تروبين البالغ عمره 19 عاما.

وأنقذ تروبين ضربة رأس من روميلو لوكاكو بعد الاستراحة وبدأ شاختار يشن بعض الهجمات.

وهدد تيتي، وهو واحد من ستة لاعبين ولدوا في البرازيل في تشكيلة شاختار الأساسية، مرمى سمير هاندانوفيتش بتسديدة بعيدة المدى لكن الكرة ارتدت من الحارس إلى مايكون الذي وضعها فوق العارضة.

وأبعد تروبين تسديدة كريستيان إريكسن من تحت العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتهي موسم إنتر الأوروبي بخيبة أمل جديدة.

وقال تروبين «من الجيد أننا أهدينا مشجعينا وأنفسنا فرصة اللعب في بطولة أوروبية في الربيع. بالطبع أردنا مواصلة مشوارنا في دوري أبطال أوروبا لكن كان يمكن أن نخرج أيضا، لذا فالوضع جيد الآن».