شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح: المقاولون العرب يسعى لاستعادة الأمجاد والبطولات الغائبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، إنه منذ فترة يسعى لبناء فريق قوي، لاستعادة الأمجاد والبطولات التي كانت موجودة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وأضاف المهندس محسن صلاح، خلال لقاء له ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الفريق استطاع العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية مرة أخرى من بوابة الكونفيدرالية، مشيرًا إلى أنه استطاع التأهل للدور المقبل بنتيجة مميزة بعد فوزه في على أرتا سولار بطل جيبوتي.

واستكمل رئيس المقاولون العرب حديثه، أن الدوري الموسم المقبل، سيكون صعبًا في ظل التدعيمات التي أبرمتها الأندية المشاركة بالمسابقة، موضحًا أن الموسم يحتاج فريقًا قويًا، كونه موسم طويل وصعب، مضيفًا: «ماحدش يضمن ممكن نتعرض لإصابات وغيابات علشان كده دعمنا كل المراكز، وبنبني طموح واستراتيجية للمستقبل».