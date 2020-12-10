شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيلي 99 يتعادل مع البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الإسماعيلى مواليد ٩٩ مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأربعاء، على ملعب الأخير بالقاهرة.

أحرز هدف الإسماعيلى محمد إسلام فراج، وأحمد حسين للبنك الأهلي.

بهذه النتيجة، يحصل الإسماعيلي على نقطة من أول مباراة له في دوري الجمهورية، بعد تأجيل مباراته أمام الزمالك في الأسبوع الأول.

شهد اللقاء تالق حارس مرمى الإسماعيلى عبدالرحمن صلاح، وكذلك قام الحكم بطرد لاعب الإسماعيلى محمود عبدالله.