شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فريقًا يشاركون في كأس مصر لكرة اليد للناشئات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، مشاركة 23 فريق، في بطولة كأس مصر للناشئات مواليد 2006.

ويشارك النادي الأهلي، بفريقين «أ وب»، والزمالك بثلاث فرق «أ وب وج».

وجاءت الـ18 فريق الباقية على النحو التالي: الجزيرة، الطيران، الشمس بفريقين، الزهور بفريقين، الصيد، سبورتنج بفريقين، الترسانة، سموحه بفريقين، البنك الأهلي، باكوس، اكاديمية تشامبيون، 6 أكتوبر، مدينة نصر.