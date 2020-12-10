شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: الأهلي يواجه مشكلة لعدم إيجاد مكان للنجمة التاسعة على قميصه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي يواجه مشكلة بعدم إيجاد مكان لوضع النجمة التاسعة على قميصه في الموسم الجديد، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي الأهلي خضعوا لجلسة التصوير بالقميص الذي سيظهر به الفريق في الموسم الجديد، اليوم الأربعاء، ولكن موسيماني مدرب الأهلي، اعترض على خامة القميص، وأبلغ استيائه لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وتابع الإعلامي هاني حتحوت، أن موسيماني، استفسر من لاعبي الأهلي عن رأيهم في خامة القميص الجديد، وأبلغوه أنها ليست جيدة، ما دفع موسيماني، لإبلاغ أمير توفيق بضرورة تغيير الخامة، مع تقديم ملاحظات أخرى، مشيرًا إلى أن جلسة التصوير بالقميص الجديد، خضع لها الفريق اليوم قبل انطلاق الموسم.