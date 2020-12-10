شكرا لقرائتكم باتشيكو: كيف نلعب كرة دفاعية وأحرزنا 17 هدفا؟.. والأهلي لا يتضرر من التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تهكم جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على من يتهمه بأنه مدرب دفاعي قائلا: "كيف يقال عن الزمالك فريق دفاعي رغم أنه أحرز 17 هدفا في 10 مباريات وكنا نحرز في غالبية المباريات ما عدا مباراة وادي دجلة، ولا أعرف من ابتكر هذه الجملة".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "بداية الدوري لا تقلقني لأن طبيعة شغلي أن أؤمن باللاعبين الذين لدي في الفريق وأركز جيدا فيما سأفعله ولدينا القدرة على لعب مباراة تلو الأخرى وتحقيق الفوز في كل مباراة".

شدد: "الزمالك سيلعب على لقب الدوري ودوري الأبطال ولو لاحظتوا أن الأهلي لم يزد عنا في النقاط وهو تعادل في مباراة واحدة ونحن تعادلنا في مباراة واحدة"، متابعا: "أحتاج 3 لاعبين جدد منهم رزاق سيسيه وقلب دفاع في الفترة القادمة وكنت أرغب في عودة سيسيه بعدما شاهدت مباريات وفيديوهات له".

أردف: "الزمالك عرض علي علي غزال وأعرفه منذ كان في ناشيونال ماديرا ولكنه وقع لنادي آخر ، ولدي 3 لاعبين في الجبهة اليمنى ومثلهم في الجبهة اليسرى وسيكون صداع بالنسبة لي في الاختيار بينهم".

استطرد: "أرى أنه من الصعب أن الفريق يلعب مباراة نهائية ويعاني من كرة ثابتة في أول 4 دقائق رغم أننا تدربنا عليها، ولكن لم نخشى المباراة وحاولنا تقديم مستوى جيد وأظهرنا أن لدينا فريق قادر على المنافسة وفقدنا التركيز في آخر 4 دقائق من عمر المباراة وجازفنا في الدقائق الأخيرة بالمباراة".

أوضح: "عانينا أخطاء تحكيمية في مباراة الإسماعيلي التي فزنا فيها بنتيجة 3 / 1 وفي مباراة طلائع الجيش بسبب وجود تدخل عنيف من لاعب الطلائع على لاعب لدينا والحكم لم يتدخل".

أكد: "لم أرى الأهلي يتضرر من التحكيم والشك كان يفسر لصالحه ولا يحدث هنا فقط بل في البرتغال والفرق التي تكسب أكثر لا تتضرر من الحكام بشكل كبير".