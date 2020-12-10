شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى: نيدفيد سيكون في الملعب بعد أقل من شهرين ومحمد محمود 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد وفائى استشارى العلاج الطبيعى بالجهاز الفنى للاهلى، أن كل أعضاء الجهاز الطبى على إصرار لإنهاء مقولة "مستشفى الأهلى" بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز الطبى يعمل فى الفترة الحالية على تقليل الإصابات العضلية بين لاعبى الأهلى.

وقال محمد وفائى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، "وضعنا خطة متكاملة لطاهر محمد طاهر بعد انضمامه للأهلى حيث انضم للفريق وهو مصاب، وبعد اسبوعين قدرنا نعالج الإصابة".

وأضاف استشارى العلاج الطبيعى بالجهاز الفنى للاهلى، " فى شغل بيتعمل فوق الخيال مع كريم نيدفيد، دكتور بدوى بيخصصله من 6 إلى 8 ساعات يومياً لتأهيل اللاعب"، وتابع "تأهيل كريم نيدفيد فى ألمانيا كان خاطئا مما أثر على فترة علاجه، وطبياً يسمح للاعب قيده هذا الموسم وماشيين بخطى سليمة ويقدر يشارك فى المران بعد أقل من شهرين ".

وعن محمد محمود قال محمد وفائى، "حظه وحش والاصابات جتله فى اماكن مختلفة ويتم تأهيله حتى يقدر يشارك فى التدريبات بعد 3 شهور من الان ".