شكرا لقرائتكم على معلول: سعيد في الأهلى ومش كل حاجة فلوس وعلاقتى بفرجانى متميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد التونسى على معلول لاعب النادى الأهلى، أن الجهاز الطبى له دور كبير فى النجاحات التى حققها الفريق فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الجهاز الطبى تعامل معه بشكل محترف عند إصابته بالضمة قبل مباراة العودة لنصف نهائى بدورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، موضحاً حيث فضل الجهاز عدم مشاركته حتى لا تتفاقم الإصابة مما يمنعه من المشاركة فى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية .

وقال معلول فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، "وضع برنامج غذائى بنظام احترافى للاعبين فرق مع الجميع "، وأضاف "لم أتمكن من المشاركة مع الأهلى فى مباراتين نهائيتين بدورى أبطال أفريقيا بسبب الإصابة والنهائى أمام الزمالك كان تحديا خاصا واستعدينا بشكل جيد، مباراة صن داونز كانت بمثابة الثأر".

وأضاف معلول: "التركيز والدخول فى أجواء اللقاء مبكرا حسم النهائى أمام الزمالك، وجميع المدربين استفادوا منهم وشعرت بالراحة مع باتريس كارتيرون ولاسارتى وموسيمانى، وفايلر كان شخصية صعبة ومش مفهومة ".

وأوضح معلول: "التجديد مع الأهلى أمر يخص وكيل أعمالى وأنا مركز مع الفريق وسعيد مع الأهلى، مش كل حاجة فلوس وأهم حاجة حب الناس وعقدى ينتهى مع الأهلى 2022".

وتابع نجم الأهلى، "علاقتى مع فرجانى ساسى لاعب الزمالك مميزة والتنافس الشديد بين الفريقين يجب ألا يفسد العلاقة الإنسانية بين اللاعبين".