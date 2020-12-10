شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك مش هيقع.. سيكون في الصدارة مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، أن نجوم القلعة الأبيض قادرون على العودة بشكل قوى هذا الموسم.

قال صلاح في تصريحات تلفزيونية: "اختلف مع رأي مجدي عبد الغني، الزمالك قادر على تحقيق لقب الدوري بفضل العناصر المميزة التي يضمها.

واردف: الزمالك عانى من عدم توفيق، ولكن هذا الموسم ولأول مرة يتعاقد فقط مع احتياجاته، ويتمسك بلاعبيه ولا يعتمد على الكم في التعاقدات.

وأشار: الزمالك حافظ على استقرار مجموعته الحالية، خاصة وسط انسجام كبير من اللاعبين مع بعضهما البعض.

واكد: الزمالك مهما كانت ظروفه سيكون متصدر مع الاهلي هذا الموسم. واتم كلماته مؤكدا أن ظروف الأبيض الأخيرة أكبر حافزا للاعبين على تعويض البطولات الضائعة منهم وإرضاء الجمهور، مشيرا إلى أن الزمالك كيان كبير ولا يقدر أحد على هدمه لأنه جزء من الدولة.