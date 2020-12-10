شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدخل معسكرا مغلقا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بانطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الخميس فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الاولى لمسابقة الدوري العام ، حيث يخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة ناديه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.