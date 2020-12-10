شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقفه من احتراف مصطفي محمد وتجديد عقد ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن سبب تراجع النادي عن صفقتي أحمد الشيخ وأمير عادل هو عدم احتياجات الفريق لهما، وقال جعفر فى تصريحات تليفزيونية :"لا نريد عقد صفقات لا نستفيد منها والفريق متكامل والثنائي لدينا فى مركزهما لاعبين أخريين مميزين وباتشيكو أكد عدم حاجته لهما".

وأضاف: "لا يوجد مشكلة مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بشأن تجديد عقدهما خلال الفترة المقبلة وكان لدينا العديد من الإصابات أثرت علينا فى نهايي أفريقيا وأمام طلائع الجيش فى كأس مصر".

وشدد فاروق جعفر أن رحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد مرفوض في الوقت الحالي ، لأن الفريق لم يتعاقد مع بديل مناسب حتى يسمح للاعب بالاحتراف الخارجي، معلقاً :" الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في الفترة الحالية ، وسيسمح للاعب بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم بنفس الكفاءة"

وأضاف أن الزمالك لم يتعاقد مع بديل مناسب لمصطفي محمد حتي يسمح للاعب بالإحترافي الخارجي خلال الفترة المقبلة.