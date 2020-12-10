محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
رد علي معلول لاعب النادي الأهلي على التساؤلات حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، ليؤكد أنه يشعر بالسعادة ولا يفكر في الرحيل حالياً.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال معلول :"لدي عقد ينتهي في صيف 2022، أترك لوكيلي أمور العروض الخارجية، لكنني سعيد في الأهلي، وأحب الجمهور وكل شيء في هذا النادي".
وأضاف ظهير الأهلي الأيسر :"الفلوس حلوة"، مضيفاً :"أي لاعب يسعى لتأمين مستقبله، لكن في النادي الأهلي هناك أشياء أخرى تكسبها، والأمور ستأتي حتماً".
وتابع معلول :"في كل الأحوال يجب أن يضع الانسان طموح، واللعب في أوروبا طموح حتى لو لم يتحقق، لكن السعي والاجتهاد يفيدني ويعود بالنفع كذلك على النادي الأهلي".
وأنهى معلول :"هدفنا في الوقت الحالي الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري وبداية الدوري المصري بصورة طيبة لتحقيق اللقب مجدداً".
كانت هذه تفاصيل خبر معلول: الأموال ستأتي حتماً.. لكن في الأهلي هناك أشياء أخرى تحصدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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