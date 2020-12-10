معلول: الأموال ستأتي حتماً.. لكن في الأهلي هناك أشياء أخرى تحصدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رد علي معلول لاعب النادي الأهلي على التساؤلات حول إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، ليؤكد أنه يشعر بالسعادة ولا يفكر في الرحيل حالياً.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال معلول :"لدي عقد ينتهي في صيف 2022، أترك لوكيلي أمور العروض الخارجية، لكنني سعيد في الأهلي، وأحب الجمهور وكل شيء في هذا النادي".

وأضاف ظهير الأهلي الأيسر :"الفلوس حلوة"، مضيفاً :"أي لاعب يسعى لتأمين مستقبله، لكن في النادي الأهلي هناك أشياء أخرى تكسبها، والأمور ستأتي حتماً".

وتابع معلول :"في كل الأحوال يجب أن يضع الانسان طموح، واللعب في أوروبا طموح حتى لو لم يتحقق، لكن السعي والاجتهاد يفيدني ويعود بالنفع كذلك على النادي الأهلي".

وأنهى معلول :"هدفنا في الوقت الحالي الفوز بالسوبر الإفريقي والمصري وبداية الدوري المصري بصورة طيبة لتحقيق اللقب مجدداً".