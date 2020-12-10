باتشيكو يتحدث عن.. لاعب رغب في ضمه.. فشل التعاقد مع غزال.. وتجهيز "المثلوثي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، إنه كان يريد ضم رزاق سيسه المُعار لصفوف الزمالك وكذلك أن يتم التعاقد مع "ثيرد باك" حتى يشعر بالارتياح مع الفريق.

وتابع باتشيكو، خلال حواره بقناة الزمالك:"شاهدت مباريات ومقاطع فيديو لرزاق سيسه وهو لاعب سريع وأنا أحب اللاعبين السريعين ولكن حصل تغييراً في الإدارات وأنقل تحياتي لأمير مرتضى ومرتضى منصور وإسماعيل يوسف لأنهم وثقوا بي".

وبتوجيه مُقدم البرنامج سؤالاً لباتشيكو عن كون تجديد إعارة رزاق لصفوف الاتحاد قبل نهائي أفريقيا، رد المدرب البرتغالي:"لا أقول أن أمير مُخطيء ولكننا تناقشنا في كل شيء".

وتابع المدير الفني للزمالك:"الإدارة الحالية عرضت عليّ علي عزال وأعرفه حين كان يلعب بصفوف ناسيونال ماديرا وهو يمتلك إمكانيات جيدة ولكن لأسباب لا أعلمها لم يتم التعاقد معه لدي 3 لاعبين في مركز الظهير الأيمن والأيسر وسيكون هناك صداعاً في توظيفهم".

وأتم المدرب البرتغالي، تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يجهزون حمزة المثلوثي تدريجياً حتى لا يعاني من مشاكل بدنية عند ظهوره، قائلاً:"أحببت المثلوثي رغم وجود حازم إمام وأحمد عيد الذي تطور وأطالبه بالصبر".

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده بصورة رسمية مع حمزة المثلوثي خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي.