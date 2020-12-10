العشري: فلسفتي معروفة.. ولن ألعب كرة جميلة حتى لا أفقد وظيفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

دافع طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن طريقته في إدارة مباريات الفرق التي يقوم بتدريبها والتي يُنتقد بسببها في بعض الأحيان.

وفي حديث مع برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار قال العشري :"طريقتي واضحة ومعروفة للجميع، أعتمد على الحد من خطورة المنافس والتنظيم الدفاعي، ثم استغلال الثغرات في الهجوم".

وفاز العشري على الزمالك مع الطلائع (3-1) في نصف نهائي كأس مصر، ثم تعادل مع الأهلي في النهائي (1-1) قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح.

وأضاف العشري :"هاجمنا الزمالك وفزنا عليه، أفضل أندية نلعب ضدها للهجوم هما الأهلي والزمالك، لأنهما لا يتوقعان من أي منافس أن يلعب للعجوم أمامهما".

وتابع مدرب الطلائع :"هل مطلوب أن أقدم كرة قدم جميلة مثل تاكيس جونياس (مدرب دجلة السابق)، ثم أرحل بعد يومين؟".

وأنهى العشري :"لن أمنح المنافس سلاح للفوز من أجل أن يقال أنني ألعب كرة قدم جميلة وأقوم ببناء الهجمات من الخلف وكل هذه الأشياء، تاكيس تعرض للهجوم ورحل، ولن أفعل ذلك حتى لا أفقد وظيفتي في النهاية".