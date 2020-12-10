باتشيكو: الإدارة طلبت رأيي في الشيخ ووافقت.. وجيل 2014 أكثر توازنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك بأن إدارة النادي طلبت رأيي بشأن التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، ورحبت بالأمر ثم تراجعوا بعد ذلك، كما أعتبر ان الجيل الذي دربه في 2014 كان أكثر توازنًا.

وقال باتشيكو في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "أمير عادل لاعب جيد ورأيت سيرته الذاتية أعجبت به كثيرًا، ولكني أراهن على قطاع الناشئين من أجل ألا يصرف النادي الكثير من الأموال."

وتحدث عن موقفه من اللاعبين الشباب، قائلًا: "لم أر الفرق التي تنافس على اللقب تمنح الفرصة للاعبين الشباب مثلما حققنا ذلك مع أحمد عيد وغيرهم من اللاعبين."

وفيما يتعلق بالبدلاء قال: "حين أعطيت الفرصة لمصطفى فتحي لم يمنحنا المستوى المنتظر منه، اللاعبون البدلاء كان عندهم الفرصة ولكن لم يؤدوا بشكل جيد حين حصلوا على الفرصة، وأردت عدم المجازفة بإجراء تبديل وإبعاد الأساسيين رغم النقص العددي في أوقات كثيرة."

وانتقل للمقارنة بين الجيل الحالي والذي تولى تدريبه في ولايته الأولى: "الجيل الذي توليت تدريبه في 2014 كان يمتلك توازن أكبر بين العناصر الأساسية والبدلاء من جيل 2020، وكان لدينا 20 لاعبًا 10 أساسيًا و10 بدلًا يمكن التبادل بينهم بدون وجود فوارق كبيرة."

وأما فيما يتعلق بالصفقات: "طلبت قلب دفاع وأحمد الشيخ كان يستطيع إضافة شيء للفريق كونه لاعب صاحب قدم يسرى والمشكلة انهم (إدارة الزمالك) سألوني عن رأيي الفني وبعدها تراجعوا عن الصفقه رغم أنني وافقت وكنت أحب عودة سيسيه ولم يعد رغم انه لاعب الزمالك."

وأضاف: "شاهدت حميد أحداد وأعجبني مستواه وطلبت عودته، كما أنني طلبت محمد أشرف (روقة) ولعب معنا رغب أنه لم يكن قد خاض تدريبات، وكذلك أحمد فتوح وأرى أنني استطيع اللعب به مع عبدالله جمعة مدافع أيسر وجناح."