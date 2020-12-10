طارق العشري يعلق على عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر

أبدى طارق العشري مدرب نادي طلائع الجيش استيائه بسبب استبعاده الدائم من قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني.

وقال العشري خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار، " أتعجَّب مِن استبعادي دائمًا في اختيارات مدرب منتخب مصر.. والجميع يعلم كيف تُدار تلك الأمور".

وأضاف " مُدربو الأهلي والزمالك مُسيطرون علي تدريب منتخب مصر ".

وأشار " فخور بكوني صاحب تأثير في الكرة المصرية، أكثر من تحقيق الألقاب".

وعن إنجازاته مع حرس الحدود حينما قاد الفريق العسكري ثلاث بطولات محلية هي بطولتي كأس مصر 2009 - 2010 وكأس

السوبر المصري 2009، علق العشري " بنينا جيل عملاق لـ حرس الحدود لدرجة إن اللي كان بيجي الماكس وقتها كان بينزل خسران نفسيًا، وتصدَّرنا الدوري بفارق 8 نقاط عن الأهلي في موسم 2012 قبل كارثة بورسعيد".

يذكر أن طارق العشري قاد طلائع الجيش للوصول إلى نهائي كأس مصر، لكنه خسر أمام الأهلي في النهائي بركلات المعاناة الترجيحية.