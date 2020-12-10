منتخب النسائية يهزم الشابات برباعية في تجربة ودية

انتهت المباراة التجريبيه التي جمعت منتخب مصر الأول للسيدات لكرة القدم أمام منتخب الانسات دون ال 20 عام في التجربة الاولي للمنتخب الاول بعد توقف عن المشاركات لمدة أربع سنوات .

وتغلب المنتخب الأول علي منتخب الانسات بأربعة أهداف مقابل هدف وجاء ذلك ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين استعدادا لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

أقيمت المباراة في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير

الفني لاتحاد الكرة والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .

وانتهي الشوط الأول بتقدم منتخب السيدات بهدفين لهدف أحرزت نادين غازي الهدف الاول لمنتخب السيدات وتعادلت نادية احمد للانسات من ركلة جزاء وتمكنت نادين غازي من تسجيل الهدف الثاني للسيدات قبل نهاية الشوط .

وفي الشوط الثاني أضافت ميرنا محسن الهدف الثالث لمنتخب السيدات واحرزت سالي منصور

الهدف الرابع.

واكدت سحر عبد الحق أنها سعيدة بالمستوي الذي ظهر به اللاعبات خلال التجربة الأولي وقالت ان هناك تطور في المستوي واشادت بالالتزام وبالروح الإيجابية ووجهت الشكر للجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان علي المجهود الكبير المبذول.

و ابدي احمد رمضان رضاه عن المستوي وقال إن شكل الأداء تغير وأصبح هناك اسلوب وطريقة لعب وأنه مع الوقت سيشهد الأداء تطور اكبر خلال الفترة المقبلة في ظل البرنامج التدريبي الذي تم وضعه مشيدا بمجهودات سحر عبد الحق وأنها نجحت في توفير المناخ الجيد والمعسكرات المطلوبه بالإضافة إلي المباريات الودية ومواجهة منتخب لبنان .

