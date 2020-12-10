اكتمل عِقد الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد ختام الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالمسابقة. وتأهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال جميع الفرق الكبرى في أوربا باستثناء فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي. وإنتر ميلان الإيطالي. وفيما يلي الفرق المتأهلة كأول مجموعتها وهي بايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس وباريس سان جيرمان. فيما تأهل لدور الـ 16 كوصيف مجموعته كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وبورتو البرتغالي واتالانتا الايطالي واشبيلية الإسباني ولاتسيو الإيطالي وبرشلونة الإسباني ولايبزيج الألماني. ويشهد دور الـ 16 في هذه النسخة تواجد 4 فرق ألمانية ومثلهم من إسبانيا و3 فرق من انجلترا ومثلهم إيطاليا وفريق فرنسي وأخر برتغالي.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.