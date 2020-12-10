باتشيكو: طارق حامد قلب الزمالك.. وأتمني عودة رزاق سيسيه

أشاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمستوي الذي يقدمه طارق حماد نجم وسط الفريق الأبيض.
وقال باتشيكو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: " طارق حامد هو قلب الزمالك وقائد حقيقي داخل الملعب".
وأضاف المدرب البرتغالي: " وتألق بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد حرمني من إعطاء الفرصة للبدلاء وحازم لاعب مميز وإصابته أثرت على أداء الفريق".
وأوضح باتشيكو: "قطاع الناشئين من أولوياتي فيالزمالك وأراهن على تألقهم مع الفريق واستعنت بأسامة فيصل في ربع نهائي ونصف نهائي الكأس وأنا أثق في الشباب وأنوي منحهم الفرصة ولا أرغب في أن يشعروا بأنهم غير قادرين على اللعب في الزمالك ولكنني أبحث عن الأفضل لمنحه الفرصة".
وعن الفارق بين مستوي الفريق الحالي ومستوي فريق الزمالك عام 2014 قال باتشيكو: " الفارق
وكشف باتشيكو خلال تصريحاته عن رغبته في عودة رزاق سيسيه نجم الزمالك المعار قائلاً: " وكنت أرغب سيسيه في العودة للمشاركة معنا وأرى أن إمكانياته تسمح بذلك لأنني أرغب في أن يكون الأفضل معنا".
وأضاف: " سيسيه لاعب سريع وانا احب اللاعبين اصحاب السرعات في الهجوم، لقد تناقشت مع امير مرتضي المششرف السابق علي الكرة في وقت سابق".
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