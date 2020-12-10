مجدي عبد الغني: "الدوري مش هيكمل.. والأهلي ملوش منافس"

توقع مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والاهلي السابق، صعوبة إستكمال بطولة الدوري العام هذا الموسم بسبب ضغط المباريات مع ضيق الوقت.

وقال البلدوزر في تصريحاته للماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد "هناك ضغط كبير في المباريات، اتوقع عدم استكمال الدوري هذا الموسم.

واشار: كان من المفترض ان تقام البطولة بشكل استثنائي، من مجموعتين بسبب ضيق الوقت، اتحدث للمصلحة العامة. واكد: من غير المنطقي أن تستكمل الأندية الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي.

واشار: اتحاد الكرة لا ينفذ تعليمات القيد التي يضعها مسئولوه. وافصح: مسئولو

اتحاد الكرة لا يردون على أحد ولا يمكن التواصل معهم بسهولة وبالحديث عن اندية الدوري اكد ان الاهلي ليس له منافس بالدوري الممتاز، وان الزمالك اذا احتل المركز الثاني بالدوري وسط ظروفه الصعبة سيكون امرا جيدا جدا. وبسؤاله عن سيراميكا كليوباتر اكد ان الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز قادر على تحقيق مفاجأت بالدوري الجديد.