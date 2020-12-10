توقع مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والاهلي السابق، صعوبة إستكمال بطولة الدوري العام هذا الموسم بسبب ضغط المباريات مع ضيق الوقت.
وقال البلدوزر في تصريحاته للماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد "هناك ضغط كبير في المباريات، اتوقع عدم استكمال الدوري هذا الموسم.
واشار: كان من المفترض ان تقام البطولة بشكل استثنائي، من مجموعتين بسبب ضيق الوقت، اتحدث للمصلحة العامة. واكد: من غير المنطقي أن تستكمل الأندية الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي.
واشار: اتحاد الكرة لا ينفذ تعليمات القيد التي يضعها مسئولوه. وافصح: مسئولو
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: "الدوري مش هيكمل.. والأهلي ملوش منافس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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