السوق السعودي | الهلال يضم حمد اليامي كأول صفقات موسم 2021/2020

نجحت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع حمد اليامي لاعب نادي القادسية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) أعلن الهلال اليوم الأربعاء تعاقده مع اليامي 22/ عامًا/ عقب دخوله الفترة الحرة.

بات اليامي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، أول صفقات الهلال للموسم المقبل 2021 / 2022 بعقد يمتد لمدة أربع سنوات.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، برصيد 19 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه الشباب، بعد مرور سبع مراحل على بداية الموسم الحالي.