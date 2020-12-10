هل يرغب إدواردو في العودة إلى الهلال؟ وكيل اللاعب يُجيب!

رد مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، على ما تردد في الساعات الماضية حيال طلب اللاعب بالعودة إلى نادي إلى الهلال مجددًا، بعدما رحل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى شباب أهلي دبي الإماراتي.

وقال بينهيرو في تصريحات صحفية “غير صحيح ما تردد بشأن طلب إدواردو، العودة إلى الهلال، من جديد. اللاعب، يرغب في الاستمرار مع شباب الأهلي دبي، وتحقيق النجاحات مع الفريق”.

ولم يقدم إدواردو المستوى المأمول حتى الآن منذ الانتقال إلى شباب أهلي دبي، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، خلال 8 مباريات رسمية، حتى الآن.

ويُعد إدواردو من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات.

واستطاع لاعب الوسط البرازيلي تحقيق العديد من الألقاب بالقميص الأزرق، حيث تُوج بـ7 بطولات، وهي الدوري السعودي “مرتين”، والسوبر السعودي “مرتين”، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.

ونجح إدواردو، في تسجيل 81 هدفًا، وصناعة 20 آخرين، خلال 155 مباراة رسمية، مع نادي الهلال في مختلف البطولات المحلية والخارجية.

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