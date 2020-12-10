بعد الخوف والترقب.. العضو الذهبي يُسعد جماهير النصر!

عاشت جماهير نادي النصر خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من القلق عقب تواتر أنباء قوية حول إمكانية خصم 3 نقاط من رصيد الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ بسبب قضية مستحقات الفيحاء البالغة ثلاثة ملايين و50 ألف ريال، التي تمثل الدفعة الأخيرة من انتقال اللاعب عبدالله آل سالم.

وأعلن عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” دعم النادي بمبلغ 2 مليون ريال، لدفع مستحقات صفقة عبدالله السالم المتأخرة، لمصلحة الفيحاء، مُرفقًا مع تغريدته صورة لإيصال تحويل المبلغ، إلى حساب النادي العاصمي.

وكشفت المصادر أن إدارة الفيحاء رفضت تأجيل أو تقسيط مبلغ انتقال المهاجم، إلى صفوف النصر في الموسم قبل الماضي، قبل يوم واحد من انتهاء مهلة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم للنادي العاصمي، إذ منحته 30 يومًا من أجل سداد المبلغ، حيث كان الفريق مهدداً بحسم 3 نقاط، حال عدم السداد.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد فرضت يوم 9 نوفمبر الماضي، غرامةً مالية قدرها 60.100 ريال، نظير امتناع نادي النصر عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، القاضي بتسليم مستحقات المهاجم الذي يلعب في الاتفاق حالياً.

وتعاقد النصر، مع عبدالله السالم، في فبراير 2019، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء نهائيًا. وبالفعل، أبلغ النصر، مسئولي نادي الفيحاء، بشراء اللاعب نهائيًا، ولكن المجلس الجديد، برئاسة صفوان السويكت، رفض تفعيل البند رسميًا، فور انتخابه في يوليو من العام الماضي.

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