جريزمان: علينا العمل بِجِد والتوقف عن خلق الاعذار في برشلونة

صارح المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان نفسه و جماهير نادي برشلونة عقب الخسارة المدوية أمام يوفنتوس الايطالي، وطالب الجميع في برشلونة بمواصلة العمل والتوقف عن خلق الأعذار عن الأداء المخيب للآمال في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنطوان جريزمان لوسائل الإعلام بعد خسارة برشلونة (3-0) أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ما كلف النادي الكتالوني صدارة المجموعة، ليجعل المهمة في الأدوار المقبلة من دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة.

وقال المهاجم الفرنسي: “لم نحضر. في الشوط الأول، كانوا في كل مكان. كنا نفتقر إلى كل شيء الرغبة والسلوك والرغبة في الجري والدفاع.. كل شيء كان سيئًا”.

وألقى جريزمان باللوم على نفسه وعلى اللاعبين وقال: “هذا خطأنا، نحن من نلعب. علينا أن نعمل بجد ونريد اللعب. علينا أن نريد كل شيء. هذه هي الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا”.

ويشعر جريزمان أن الوقت قد حان للتصعيد ومحاولة تحسين الأداء والنتائج في الاستحقاقات القادمة وأضاف: “يمكننا البحث عن الأعذار ولكن حان الوقت لترك ذلك جانباً والعمل بجد، لأن الصورة التي تم إنشاؤها بعد خسارة يوفنتوس قبيحة للغاية”.

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