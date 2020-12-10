الزمالك يعلن تعافي عمر السعيد ويوسف أوباما وعودتهما للتدريبات

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.
وقال أسامة في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الأربعاء إن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية أخرى للاطمئنان عليه ومن ثم سينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.
كان يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق قد عاد للتدريبات اليوم بعد سلبية مسحته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بعدما غاب عن لقاء الفريق الأبيض مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي بسبب إصابته بالفيروس.
يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري موسم 2020 .2021/
يسعى الفريق الأبيض لإعادة البسمة إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط بعد فشل الفريق في الفوز بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، التي توج بها جميعًا غريمه التقليدي الأهلي.
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