ليفربول يتعادل و"صلاح" يصبح الهداف التاريخي للفريق في دوري الأبطال

اختتم ليفربول الإنكليزي مشاركته في المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بالتعادل خارج ملعبه مع فريق ميتييلاند الدنماركي بهدف لهدف ضمن الجولة السادسة والأخيرة، في حين هدف "الملك المصري" محمد صلاح جعله الهداف التاريخي لفريقه ليفربول في دوري أبطال أوروبا.



ودخل ليفربول للمباراة التي أقيمت مساء الأربعاء وهو ضامناً للتأهل إلى ثمن النهائي متصدراً المجموعة، وتمكن نجم الفريق الإنكليزي وهدافه محمد صلاح من افتتاح التسجيل مبكراً جداً في الدقيقة الأولى قبل أن يتعادل ألكسندر سكولز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 62.



وبذلك تصدر ليفربول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين أمام أتالانتا الإيطالي الذي فاز على مستضيفه أياكس الهولندي بهدف دون رد، فيما حل أياكس ثالثاً برصيد 7 نقاط وذهب إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي وجاء ميتييلاند في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.



وأصبح محمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال عقب تسجيله للهدف الـ22 خلال مسيرته مع الريدز في المسابقة الأوروبية الكبرى.



أضاف نجم ليفربول الإنكليزي وهدافه الأول، المصري محمد صلاح رقماً جديداً هاماً إلى سلسلة ارقامه القياسية في الفترة الأخيرة وأصبح هو الهداف التاريخي لفريقه في دوري أبطال أوروبا برصيد 22 هدفاً متجاوزاً اسطورة الريدز وقائده السابق ستيفن جيرارد (21 هدفاً).



وكان صلاح قد افتتح التسجيل لفريقه في شباك ميتييلاند بهدف مباغت في الدقيقة الأولى في المواجهة التي جرت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.



ويعني الهدف الكثير لليفربول ومحمد صلاح، إذ أن الهدف الذي أحرز تحديداً في الثانية 55 هو الأسرع على الإطلاق لليفربول في دوري الأبطال كما أنه الأسرع على الإطلاق لمحمد صلاح خلال مشاركاته مع أي فريق في المسابقات الأوروبية.



وهذا هو الموسم الرابع لصلاح مع ليفربول في دوري الأبطال وكان سجل 11 هدفاً في موسم 2017-2018 الذي حصل فيه الفريق الإنكليزي العريق على المركز الثاني خلف ريال مدريد، و5 في موسم 2018-2019 الذي توج فيه باللقب مع فريقه، و4 في الموسم الماضي بالإضافة لهدفين هذا الموسم إلى الآن.



وبعد صلاح وجيرارد يأتي السنغالي ساديو ماني في المركز الثالث برصيد 17 هدفاً والبرازيلي فيرمينو في المركز الرابع برصيد 15 هدفاً.

المصدر: بي إن سبورت