أتالانتا يهزم مستضيفه أياكس ويتأهل إلى ثمن النهائي 

حسم فريق أتالانتا الإيطالي تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مستضيفه اياكس الهولندي بهدف دون رد، الأربعاء في إطار الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة، من البطولة.



وكان أياكس يسعى لتحقيق الفوز لتخطي الفريق الإيطالي في المجموعة واللحاق بالمتصدر ليفربول إلى ثمن النهائي ولكن فوز أتالانتا جعله يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقاط متفوقاً بفارق 4 نقاط أمام الفريق الهولندي الذي ذهب بالتالي للمشاركة في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.



وسجل هدف أتالانتا لويس مورييل في الدقيقة 85.



وكان أتالانتا قد تأهل إلى ربع نهائي الموسم الماضي من البطولة قبل أن يخرج أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

المصدر: بي إن سبورت