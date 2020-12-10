الامارات | بطولة الاتحاد للجوجيتسو 19 الجاري لجميع الجنسيات

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الاتحاد للجوجيتسو 19 الجاري لجميع الجنسيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن تنظيم بطولة الاتحاد يوم 19 الشهر الجاري في صالة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني لفئتي الشباب والكبار، ولاعبي الأندية في الدولة من جميع الجنسيات، وبنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الشباب دون 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً.

وأكد عضو إدارة الاتحاد منصور الظاهري أن البطولة تعكس الحرص على تهيئة أفضل الظروف لعودة عجلة المنافسات إلى سابق عهدها، وتصميمه على مواصلة رحلة الإنجازات التي تتحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل الاتحاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news