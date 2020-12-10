الامارات | «شرطة أبوظبي» بطلاً لسباق الجري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شرطة أبوظبي بسباق الطريق 10 كلم للموانع الطبيعية، الذي نظمه اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع شرطة الفجيرة، بمشاركة 11 فريقاً من مختلف قيادات الشرطة بالدولة. وحلّ فريق شرطة الفجيرة ثانياً، وحل ثالثاً فريق قوات الأمن الخاصة. وقام بتكريم الفائزين القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد الكعبي، بحضور اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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