الامارات | الشارقة يتخطى شباب الأهلي ويعزز صدارة «اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتخطى شباب الأهلي ويعزز صدارة «اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق اليد في نادي الشارقة فوزاً مهماً على ضيفه شباب الأهلي، بفارق 15 هدفاً وبنتيجة 31-16، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب، التي سجلت استمرار ابتسام الأرض في وجه أصحابها بفوز العين على مليحة 28-27، والجزيرة على بني ياس 28-18، والنصر على الظفرة 25-17، فيما استثنى الوصل القاعدة بالعودة بانتصار صعب من صالة مضيفه دبا الحصن بواقع 34-31.

وبنتائج الجولة، ابتعد حامل اللقب الشارقة في الصدارة بالعلامة الكاملة ورصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين عن النصر والوصل والجزيرة ومليحة في المركز الثاني، وليمنح انتصار العين الارتقاء للمركز السادس بست نقاط، بفارق نقطة عن الظفرة السابع، بينما شباب الأهلي في المركز الثامن برصيد أربع نقاط، وبني ياس ودبا الحصن في المركز التاسع بثلاث نقاط، والوحدة أخيراً بنقطتين.

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