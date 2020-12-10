الامارات | شباب الأهلي والوحدة يتجرعان الهزيمة الأولى في دوري السلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والوحدة يتجرعان الهزيمة الأولى في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريقا السلة لنادي شباب الأهلي والوحدة، هزيمتهما الأولى في دوري الموسم الجاري، التي جاءت خارج الديار، أول من أمس، بخسارة «فرسان دبي» أمام الوصل 87-90، والعنابي أمام الجزيرة 72-76، وذلك في الجولة الثالثة من إياب الدور التمهيدي للبطولة، التي سجلت أيضاً مواصلة ابتسام الأرض في وجه أصحابها بفوز النصر على البطائح 86-82.
وحافظ شباب الأهلي، رغم خسارته، على صدارة مجموعته الأولى برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن البطائح والشارقة المتشاركين المركز الثاني، مع مباراة أقل للشارقة الذي خضع للراحة الإجبارية في هذه الجولة، لينجح فريقا النصر والوصل في تقليص الفارق عن فرق المقدمة، بعد أن رفع العميد رصيده إلى النقطة التاسعة بفارق نقطة عن الوصل خامس الترتيب. وبصورة مماثلة، احتفظ الوحدة رغم الخسارة بصدارة مجموعته الثانية بـ13 نقطة، بفارق نقطتين عن الظفرة المرتاح في هذه الجولة، وتقدم الجزيرة إلى الثالث بثماني نقاط، بفارق نقطة عن بني ياس الذي خاض، أمس، لقاء ختام الجولة أمام العين، صاحب المركز الأخير بالمجموعة، برصيد ست نقاط.
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