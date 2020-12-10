الامارات | النصر يختبر جاهزيته لأهم 4 جولات أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يختبر جاهزيته لأهم 4 جولات أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف النصر، اليوم، عند الساعة 18:00 مساء، فريق الفجيرة في انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي يبحث فيها العميد عن نصر جديد، يحافظ من خلاله على آماله في المنافسة في اللقب الغائب، وكذلك لاختبار جاهزيته قبل آخر أربع مباريات في الدور الأول، وكلها مباريات من العيار الثقيل، أمام: العين، الظفرة، الوحدة وشباب الأهلي، لذلك فلا مجال للإخفاق اليوم إذا كان يريد البقاء قريباً من دائرة المنافسة.

وكان النصر تعادل الجولة الماضية أمام كلباء خارج ملعبه، بينما خسر الفجيرة على ملعبه أمام الجزيرة بثلاثية، وهو بأمس الحاجة للفوز، للهروب من منطقة الخطر.

ويواجه النصر شبح الإجهاد، بعد اللقاء الماراثوني أمام الوحدة في الكأس، حيث تأهل بركلات الترجيح، وبعد 120 دقيقة من الوقتين الأصلي والإضافي. وتشهد صفوف النصر عودة محمود خميس ومحمد فوزي، ما يعزز قوة الدفاع.

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