الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سفير

علمت «الإمارات اليوم» بتوجّه منظمة عالمية إلى عقد مؤتمر دولي في دبي، يتم خلاله تكليف شخصية رياضية إماراتية من أصحاب الهمم بمنصب سفير فوق العادة حول العالم للنشاط الإنساني والطفولة الخاص بشريحة أصحاب الهمم.

استبعاد

اعتبر لاعب أن عدم مشاركته بشكل أساسي رغم تعافيه من الإصابة يعد أمراً غريباً، رافضاً التعليق على استبعاده من تشكيلة فريقه، وأنه سيعمل في صمت ويكون رده داخل الملعب.

لجنة

توقع مراقبون إجراء تغييرات واسعة في لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية بعدما وصفوها بأنها أخفقت في أداء عملها بالشكل المطلوب، على الرغم من أنها تضم في عضويتها شخصيات إدارية كبيرة.

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