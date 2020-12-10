الامارات | إغلاق التسجيل في الجولة الثانية للتجديف بدبي اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل في الجولة الثانية للتجديف بدبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في مياه قناة دبي المائية، غداً، سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم البحري 2020-2021.
وأكدت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أن باب التسجيل في السباق سيغلق ظهر اليوم، تمهيداً لاعتماد القائمة النهائية للقوارب المشاركة.
يذكر أن الجولة الأولى شهدت مشاركة 37 قارباً، حيث توّج بطل الموسم الماضي القارب «عمان 44» بطلاً للشوط الأول، بينما تفوق في الشوط الثاني القارب البحريني «فيكتوريوس 53».
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