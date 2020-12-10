الامارات | بيدرو يقود العين في لقاء «المصير» ورد الاعتبار أمام عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو يقود العين في لقاء «المصير» ورد الاعتبار أمام عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق العين، في الساعة السادسة مساء اليوم، ضيفه عجمان على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، في لقاء ستكون الضغوط فيه أكثر على مدرب العين، البرتغالي بيدرو، الذي ودع ثلاث بطولات في أشهر قليلة، آخرها الخروج من كأس رئيس الدولة على يد عجمان.

وتعتبر هذه المباراة الـ30 في مشوار بيدرو، بعد أن خسر 10 وتعادل في ست، وفاز في 13، ضمن الـ29 مباراة التي خاضها حتى الآن في كل المسابقات. ويحتل الفريق المرتبة الرابعة بـ14 نقطة، وتعرض لخسارة كبيرة في آخر جولة 4-1 على يد بني ياس، ما يجعل مباراة اليوم مهمة ومصيرية للمدرب الذي بات مهدداً بالإقالة.

ولا مجال أمام العين إلا الفوز على عجمان، لرد اعتباره.

في المقابل، يريد عجمان تأكيد تفوقه على العين على الملعب نفسه، الذي شهد تأهله في الكأس. ويحتل البرتقالي المرتبة قبل الأخيرة في الدوري بنقطتين فقط.

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