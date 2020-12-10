شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالسلام: الزمالك يمتلك أفضل ٣ حراس في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وضع برنامج تأهيلي للثلاثي محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد أبوجبل ومحمد عواد.

وخاض الثلاثي فقرة تأهيلية قوية، اليوم الأربعاء، أعقبها بعض الأمور الفنية، وعقب ذلك شارك الثلاثي في الفقرات الفنية بصحبة اللاعبين، وظهروا بشكل قوي وجاهزية للفترة المقبلة.

وقال «عبدالسلام» إن عرين الزمالك في أيدي أمينة، وقال للجماهير البيضاء: «اطمئنوا لدينا أفضل ٣ حراس في مصر».

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.